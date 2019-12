Calcio: Reg. Giov. U 15; Pareggio dell'Aygreville di mister Turato

Si confermano le due pretendenti al terzo posto, Aygreville e Volpiano, che si sono incontrate oggi nel bianco sintetico di Gressan. Iniziano bene le aquile di casa premendo e creando occasioni ma come spesso accade nel miglior momento dei padroni di casa passa il Volpiano che grazie ad un calcio di punizione fa partire un insidioso traversone che l’estremo valdostano non riesce a trattenere ed è facile per i torinesi infilare con il più semplice dei tap-in.

Paradossalmente è proprio l’Aygreville che sveglia il Volpiano che prende fiducia e riequilibra il gioco con altre due occasioni di poco fuori con le quali si va alla pausa thé sul 1-0 per le volpi.

La ripresa è più equilibrata, da un lato l’Aygreville che fa gioco e spinge dall’altra il Volpiano propenso ai lanci lunghi e in cerca della giusta ripartenza con le veloci ali.

Ma al 23’ Pozzan, di rientro da un lungo infortunio, conquista un fallo al limite dell’area. Si incarica della punizione Paico che con un preciso destro infila all’incrocio dove l’estremo biancoblu non può arrivare.

E’ il meritato pareggio. Il mister Turato cerca di vincerla cambiando modulo e passando a 3 in difesa e inserendo un’altra punta ma le volpi chiudono tutti i varchi e rimane il rammarico di aver ancora realizzato poco rispetto a quanto creato. Domenica altra sfida di vertice con l’Aygreville che fa visita agli ostici under15 del Rosta e sarà un’altra battaglia.



ASD Aygreville Calcio – Giovanissimi 2005: AULETTA Edoardo, BETEMPS Julien, CHIANESE Flavio, ESQUISITO Alessio, FOSSON Francesco, GOBBO Tommaso, HENRY Andre', IACOBUCCI Daniel, MENDEZ Emanuel, MONEY Iacopo, NASTASI Giuseppe, PAICO VARGAS Juan Mattia, PELLU Andre', POZZAN Davide, RAO Alessandro, REY Simone, ROSSI Federico. Mister: Nicola Turato