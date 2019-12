CALCIOMERCATO - Eccellenza A: Libero D'Onofrio al Pont Donnaz, Favre all'Aygreville

Libero D'Onofrio al Pont, Jean Marc Favre all'Aygreville; un giovane, già affermato, per la capolista e un giocatore esperto per il Pont

Festeggia patron Silvano Zoppo: ieri sera il 22enne centrocampista valdostano di Verres Jean-Marc Favre ha firmato il contratto e da oggi vestirà la maglia dell'Aygreville. Domani, 13esima giornata del campionato di Eccellenza, Favre potrebbe essere già in campo al 'Salussolia' di Alice Castello contro l'Alicese.

L'Aygreville era alla ricerca di un centrocampista per rinforzare il proprio organico e Favre, con ottime caratteristiche offensive e chiara visione di gioco, pare essere l'uomo giusto. Cresciuto nelle fila del Chievo Verona, era approdato a Biella lo scorso anno scorso dopo una stagione in Valle d'Aosta nel PDHA.

RISPONDE PER LE RIME IL PONT DONNAZ

Nonostante il silenzio stampa filtra una notizia in casa Pont. Il club del patron Calliera ingaggia l'ex Borgomanero, Bellinzago, Lascaris, Lecco, Milano City, Verbania e Castellanzese Libero Orofino D'Onofrio, giocatore di grande esperienza tra D ed Eccellenza, classe 1990 nato a Foggia. Si tratta di un centrocampista adattabile al centro o sull'esterno.

Mister Cretaz potrà contare su di lui contro il Rivoli di Ligato, che ha ingaggiato a sua volta Cravetto in attacco e Zichittella sui binari esterni. Quasi sicuramente non arriverà nessun difensore per sostituire Alessandro Lerda, attualmente sl mercato.