Calcio: Campionati giovanili, Sempre più in alto il Quart, male Fenusma e Chambave

Ha detto bene alle squadre valdostane l'ultimo turno delle partite di calcio di Prima, Seconda e Terza categoria.

In Prima categoria il Quart ha vinto per 2 a 1 il derby sul sempre più disperato Fenusma, che dopo l'ennesima sconfitta è penultimo in classifica con 11 punti. Per il Quart, saldo al secondo posto, in rete Carlotto e Ciavattone. Hanno vinto anche la Grand Paradis (4 a 0 sul Corio) e il St-Vincent Chatillon, che per effetto dell'1 a 0 sul Cafasse Balangero sale al terzultimo posto, cedendo dunque lo 'scettro negativo' della retrocessione ai blucerchiati di media Valle.

In Seconda categoria, il CGC Aosta ha sconfitto per 3 a 2 il Pollone e resta in vetta della classifica. Cade il Montjovet Champderpaz, 0 a 1 contro il La Cervo ed è la terza sconfitta consecutiva. Peggio di tutti fa lo Chambave, che ha perso in casa per 0 a 4 contro l'Elvo Occhieppese (0-4). Vincono invece l’Aosta Calcio 511 per 3 a 1 contro la Dilettantistica Biella e il Valdigne, per 1 a 0 contro il Mongrando.

In Terza categoria la sfida tra le prime in classifica Grand Combin e Atletico Robassomero è finita 2a 2: due volte in vantaggio i piemontesi, raggiunti dopo pochi minuti dalla formazione di alta Valle.

RISULTATI E CLASSIFICHE PRIMA CATEGORIA

RISULTATI E CLASSIFICHE SECONDA CATEGORIA