Calcio mercato: Il figliol prodigo Varvelli potrebbero tornare al PDHAE

Una notizia di queste ore riaccende il calcio mercato in Eccellenza: Giancarlo Varvelli potrebbe lasciare il Borgaro per tornare al 'vecchio amore' PDHAE. I rapporti tra l'attaccante e i vertici societari del Borgaro sono tesi da qualche tempo causa un periodo di 'sterilità offensiva' giudicato troppo prolungato da patron Pier Giorgio Perona, anche se la doppietta realizzata domenica da Varvelli al Valdengo ha nuovamente rimescolato le carte a favore del giocatore.

E a proposito del Valdengo, si profila l'addio di Giacinto Rignanese e anche sul centrale classe 1986 l'interesse del PontDonnasHoneArnad è molto alto: la versatilità di questo giocatore non più giovane ma solido e di grande esperienza piace a mister Roberto Cretaz, che sta facendo moderata pressione sul presidente Calliera per riuscire a portarlo in bassa Valle.