Calcio: Promozione, terza vittoria per il resuscitato Charvensod

Macina punti in campionato Promozione lo Charvensod di mister Claudio Fermanelli, che alla 12esima giornata espugnando per 4 a 2 il campo della Sportiva Nolese raggiunge il sesto posto in classifica ed entra in zona playoff con 19 punti. Il prossimo match per i gialloblù sarò domenica prossima, in casa contro il Quincitava che con 13 punti è undicesimo in classifica.

In Prima categoria il Quart ha vinto per 2 a 1 il derby sul sempre più disperato Fenusma, che dopo l'ennesima sconfitta è penultimo in classifica con 11 punti. Per il Quart, saldo al secondo posto, in rete Carlotto e Ciavattone. Hanno vinto anche la Grand Paradis (4 a 0 sul Corio) e il St-Vincent Chatillon, che per effetto dell'1 a 0 sul Cafasse Balangero sale al terzultimo posto, cedendo dunque lo 'scettro negativo' della retrocessione ai blucerchiati di media Valle.

In Seconda categoria, il CGC Aosta ha sconfitto per 3 a 2 il Pollone e resta in vetta della classifica. Cade il Montjovet Champderpaz, 0 a 1 contro il La Cervo ed è la terza sconfitta consecutiva. Peggio di tutti fa lo Chambave, che ha perso in casa per 0 a 4 contro l'Elvo Occhieppese (0-4). Vincono invece l’Aosta Calcio 511 per 3 a 1 contro la Dilettantistica Biella e il Valdigne, per 1 a 0 contro il Mongrando.

RISULTATI E CLASSIFICHE PROMOZIONEhttps://www.tuttocampo.it/Piemonte/PrimaCategoria/GironeC/Risultati

RISULTATI E CLASSIFICHE PRIMA CATEGORIA

RISULTATI E CLASSIFICHE SECONDA CATEGORIA