Calcio: Riprendono i campionati giovanili, l'Eccellenza recupera l'1 aprile

Tornano in campo da oggi venerdì 29 novembre ls squadre di calcio di Valle d'Aosta e Piemonte, dopo la sospensione dei Campionati e dei Tornei rinviati la scorsa settimana per le avverse condizioni climatiche. Si gioca dunque oggi, sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre, con la programmazione delle gare dei tornei giovanili e di Promozione non disputate sabato 23 e domenica 24 novembre.

La Lega Nazionale Dilettanti di Piemonte e Valle d'Aosta ha inoltre precisato che non verranno utilizzate le date di sabato 21 e domenica 22 dicembre per i recuperi del campionato di Eccellenza: tenuto conto che devono essere comunicate entro l’11 maggio 2020 le seconde classificate di Eccellenza agli Organi federali, per il recupero sarà inserita una giornata infrasettimanale mercoledì 1 aprile 2020.