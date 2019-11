Calcio: Veterani, Aosta in vetta incalzato dall'Issogne

Non fa sconti a nessuno l'Issogne nel campionato regionale di calcio Veterani Over 38 della Figc. Ha sconfitto in trasferta per 3 a 0 il Fenusma e ora la squadra di bassa Valle è seconda in classifica con 13 punti. In vetta resta però ben saldo il PNL Aosta, ancora imbattuto e con un solo gol incassato alla sesta giornata. Domenica gli aostani hanno rifilato un netto 7 a 0 al fanalino di coda Chatillon.

Nelle altre sfide, il Valdigne ha vinto in trasferta sul campo del Saint-Christophe per 3 a 0 e il Verres ha osservato il turno di riposo.

Classifica: Aosta PNL 16 punti; Issogne 13 punti; Valdigne 10 punti, Fenusma 8 punti;Verres 7 punti; Saint-Christophe 3 punti; Chatillon 0 punti.