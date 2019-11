Calcio: Eccellenza, il PDHAE esonera Rossi e richiama mister Cretaz

Torna al PDHAE mister Roberto Cretaz, chiamato dalla società di bassa Valle per sostituire Ezio Rossi, esonerato ieri dopo l'eliminazione degli orangerossoblu dalla Coppa Italia. Il presidente del PontDonnazHoneArnad, Jean-Pierre Calliera, dovrebbe firmare in giornata il contratto con l'allenatore valdostano che aveva traghettato alla salvezza la squadra nella prima stagione in Eccellenza.

Il PDHAE, quinto in classifica con 17 punti, indietro di 6 rispetto alla capolista Aygreville, esordirà con Cretaz in panchina nella trasferta contro il Romentino, domenica 24 novembre.