Tennis tavolo: Il TT Coumba Freida tiene vivo uno sport che è come giocare a scacchi correndo i 100 metri

Il Coumba Freide Tennistavolo è stato fondato nel lontano 1979, dall’allora parroco di San Bernardo a Signayes Don Antonio Proment, come ramo della polisportiva Coumba Freide. Ha compiuto 40 gli anni di attività ininterrotta nella pratica del tennistavolo.Per anni la sede sportiva della Società è stata situata presso la casa parrocchiale di Signayes, ma anche in seguito al suo spostamento in Aosta, è sempre rimasto forte il legame fra la Società e il suo fondatore, che tanto ha fatto per la comunità che ha servito per anni.

Nel 2007 la Società si è trasformata nella forma attuale di Associazione Sportiva Dilettantistica. Cinque soci fondatori Lorenzo Appolonia, Alberto Chittolina, Luca Berthod, Remy Curtaz e Riccardo Vailati hanno siglato l’atto costitutivo che ha permesso di proseguire l’attività.

Anche per la stagione svolge attività didattica, in particolare rivolta ai giovani, con l’organizzazione e l’esecuzione di corsi per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento della pratica sportiva del tennistavolo. La soxietà partecipa, poi, al Campionato Regionale di Tennistavolo a squadre, nonché a gare, tornei, manifestazioni sportive nazionali ed internazionali individuali.

QUOTA ASSOCIATIVA STAGIONE 2019 – 2020

Per la stagione sportiva 2019-2020, il Comitato Direttivo ha stabilito una quota associativa di € 25, cifra che serve a coprire le spese vive e permette all’Associazione di esistere e di adempiere in modo minimale al proprio scopo sociale. Tale quota associativa consente un utilizzo saltuario della palestra fino ad un massimo di 5 volte.In aggiunta alla quota associativa, per potere usufruire della palestra tutto l’anno sportivo in qualunque orario a disposizione dell’Associazione, ai soci è richiesta un’ulteriore somma pari a: euro 100,00 per i soci under 18 euro 125,00 per i soci maggiorenni. Per saperni di più