Calcio: Eccellenza; il pareggio con il Chisola elimina il PDHA dalla Coppa Italia

Obbligato a vincere per passare il turno, ieri sera a Vinovo il PDHAE di Ezio Rossi ha pareggiato 1 a 1 con il Chisola nel match di ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia di Eccellenza ed è stato eliminato dalla competizione ai quarti di finale.

Due settimane fa nel match di andata a Verres i piemontesi avevano vinto 1 a 0 nei minuti di recupero. Tante le recriminazioni dei valdostani per un arbitraggio che l'allenatore, al termine del match, ha fortemente criticato.

Il PDHAE passa in vantaggio alla mezz'ora del primo tempo con Orofino, cinque minuti pareggia Ba per il Chisola. In apertura di ripresa lo stesso Ba commette un fallo di reazione e viene ammonito dall'arbitro: gli orangerossoblu chiedono a gran voce l'espulsione ma il direttore di gara ignora le proteste. Il PontDonnazHoneArnad resta in attacco per il resto della partita ma, tra punizioni negate e sfortuna sotto rete, il match finisce in parità e in semifinale va il Chisola.