Rugby: Serie C, Stade sconfitto di misura guarda alla sfida contro il forte Rivoli

Sconfitta amara quella maturata tra lo Stade Valdotain di rugby e il Rugby San Mauro Torino Official, che alla quarta giornata del campionato di serie C sul campo di Sarre è riuscito ad imporsi sulla formazione di casa per 12 a 11.

Buona prova complessiva quella dei ragazzi di coach Ferrucci, che hanno lottato sino all'ultimo secondo e sono stati a lungo in vantaggio prima di cedere alla stanchezza, "ma adesso lavoriamo a testa bassa per preparare la sfida contro il Rivoli - sprona l'allenatore - prevista per domenica 17 novembre ancora sul campo di Sarre. I piemontesi sono forti e determinati, noi quanto a rabbia agonistica non saremo da meno".

Formazione Stade Valdotain: Carlino, Pina Barros, Zappa, Duc, Merivot, Bacilieri, Santoro, Santilli, Tavella, Cortinovis, Frazzetta R., Henriod, Frazzetta S., Serradura, Gontier.

Classifica: San Mauro 13 punti; Novara 10 punti; Stade Valdotain 7 punti; Cuneo Pedona 4 punti; Rivoli 3 punti; CUS Torino 1 punto.