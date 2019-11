Calcio f: Prima cat; l'SVC a caccia di punti contro la cenerentola S. Maurizio

"Un'occasione per conquistare tre punti e respirare un po' di ossigeno dal fondo di una classifica che ci vede immeritatamente al penultimo posto". Così Monica Pisoni, presidente del St-Vincent/Chatillon di calcio femminile, spiega quanto sia fondamentale vincere la sfida contro il San Maurizio in programma venerdì 8 novembre alle 14,30 allo stadio Perucca. "Dobbiamo lasciarci alle spalle tensioni e paure e scendere in campo con la grinta giusta - ribadisce Pisoni - sapendo che credere fortemente nella vittoria è il modo migliore per ottenerla".

Alla decima giornata del campionato di Prima categoria le termali allenate da Matteo Pasteris hanno solo sei punti in cassaforte, frutto di una vittoria e tre pareggi: bottino magro e che non rispecchia le reali potenzialità della squadra, dotata di un buon reparto d'attacco e di una difesa spesso in difetto per aver affrontato alcune sfide con troppa superficialità piuttosto che per scarsa qualità di gioco. Il San Maurizio che arriva a Saint-Vincent è ultimo in classifica con due soli punti determinati da due pareggi e sette sconfitte.