Calcio: Coppa Italia Eccellenza; autogol del PDHA regala la vittoria al Chisola

Perde di misura contro il Chisola per 1 a 0 sul campo amico di Verres il PDAHE di Ezio Rossi, nel match di andata dei quarti di finale di Coppa Italia di Eccellenza.

Gli orangerossoblu sono scesi in campo agguerriti e con la stessa formazione che domenica ha sconfitto l'Aygreville in campionato; il Chisola dal canto suo ha schierato un 4-3-3 dalle chiare intenzioni aggressive: ne è nata una partita molto equilibrata sopprattutto nel primo tempo, poi nella ripresa tante occasioni sottoporta per i valdostani, vanificate in parte da eccessiva imprecisione e in altri casi dalla sfortuna come a tre minuti dal termine della partita, quando Dansu ha centrato la traversa a portiere battuto.

Nel primo dei quattro minuti di recupero si è consumata la beffa per il PDHAE: palla in area orange e Battista preoccuato di allontanare possibili minacce la colpisce forte mandandola alle spalle del suo portiere e offrendo al Chisola una vittoria più fortunata che meritata. La partita di ritorno è programmata per mercoledì 20 novembre a Vinovo. Necessari al PontDonnasHoneArnad due reti di scarto per passare il turno.