Calcio: Prima cat, il Quart sconfitto sente sul collo il fiato delle avversarie

Sconfitto per 2 a 1 dal Mathi Lanzese alla nona giornata del campionato di Prima categoria, il Quart di mister Simone Dosso perde l'occasione di mantere il passo sulle dirette avversarie in vista dei playoff.

Al secondo posto con 18 punti, per la squadra di media Valle agguantare il Valdruento a quota 27 sembra ormai una mission impossible mentre dietro Gassino e Colleretto Pedanea, entrambi vittoriosi domenica scorsa, minacciano sempre più da vicino. Sorride invece il Gran Paradis di Luciano Telesforo, che ha liquidato il Saint-Vincent/Chatillon-SVC per 4 a 2, consolidando il sesto posto con 13 punti e mettendo nei guai la panchina di Matteo Bravi, sempre più traballante: i termali restano penultimi con il magro bottino di sei punti.

Domenica prossima il Quart riceverà il Colleretto per uno scontro di 'quasi vertice'; la Grand Paradis ospita la Bosconerese che ha un punto in meno e sembra aver abbandonato le ambizioni di avvio campionato. Sfida interessante quella tra il SVC e il San Maurizio Canavese, cenerentola del torneo con due soli punti: per Bravi la vittoria è indispensabile come l'aria per scacciare il rischio esonero, risalire la classifica e ritrovare il morale.