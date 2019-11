Il nuovo sponsor della Juventus è la società di betting online maltese 10Bet

Vietare la promozione pubblicitaria di aziende di betting in Italia nell'ambito del calcio equivale ad una perdita per il settore di circa 100 milioni di euro di sponsorizzazioni. Questo provvedimento voluto nel Decreto Dignità ha riguardato nello specifico, solo la promozione del gioco d’azzardo all’interno del territorio italiano e non all'estero. Però alcune squadre di serie A non sono state a guardare e basta ed hanno trovato una scappatoia andando a siglare un importante accordo con società di scommesse all'estero. Una di queste è la Juventus che con il bookmaker online maltese 10Bet, ha fatto un accordo pluriennale per una strategia destinata a svilupparsi fuori dall’Italia e che conferma l’attenzione sempre più crescente della Vecchia Signora per una diffusione globale del proprio brand. La società di betting con sede a Malta, operativa solo a Malta, in Svezia, Irlanda e Gran Bretagna, nei prossimi anni svilupperà attività di marketing e molto altro ancora per i tifosi bianconeri, tra cui creazioni esclusive e gadget omaggio.

Anche Roma e Bologna dicono sì alla sponsorizzazione all'estero

Il percorso intrapreso dalla Juventus era già noto in Lega, infatti, la serie A collabora con la russa 1XBet. Questa partnership ha validità solo all'estero e nello specifico in Europa, Africa, Medio Oriente, Nord Africa e le due Americhe. Oltre alla Juventus, nella corsa alle sponsorizzazioni hanno partecipato anche la Roma e il Bologna siglando accordi con società di scommesse all'estero. La Roma dopo la rottura forzata con Betway, dove ha perso ben 4,5 milioni annui fino al 2021, si è accordata con Awcbet.com, sempre in territorio asiatico, non rendendo noti i dettagli. Il Bologna invece ha siglato un contratto con Jbo per una collaborazione stagionale di 500 mila euro, sempre limitata all'Asia.

Quando il calcio fa spettacolo i contratti degli investitori non mancano

I loghi delle società di scommesse sono visibili solo al di fuori dei confini italiani in tutte le gare di Serie A trasmesse in streaming e anche durante la presentazione delle partite. Quando c'è un buon calcio ricco di azioni d'attacco e gol, lo spettacolo è assicurato, così come l'interesse da parte di numerosi investitori stranieri nei confronti delle nostre società sportive.