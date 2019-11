Calcio: U16; al PDHAE il derby con la 'cenerentola' Fenusma

Con 15 punti è terzo in classifica a -4 dall'Ivrea Banchette e sogna in grande il PontDonnazHoneArnadEvançon nel campionato Under 16 provinciale. Nel derby valdostano giocato alle 18 di ieri domenica 3 novembre, settima giornata di andata, i ragazzi di mister Gianluca Piotto hanno domato i corregionali del Fenusma per 5 a 2, condannandoli all'ultimo posto in classifica a 0 punti insieme alla Strambinese. In campo il Fenusma di mister Iacobucci ha fatto il possibile ma si è trovato di fronte un PDHAE più che motivato e trascinato dall'attaccante Gabriele Neyvoz, autore di una doppietta.

In vantaggio il PDHAE con Yoccoz al 9'; il giocatore si ripete quattro minuti dopo e porta la squadra di bassa Valle sul 2 a 0 ma il Fenusma si risveglia e Mecugni al 16' riapre la partita per i blucerchiati. Al 24', però, Bianco sigla il 3 a 1 per il PDHAE. Nella ripresa doppietta di Neyvoz al 14' e al 18'; la rete di Triglia al 33' rende meno bruciante la sconfitta al Fenusma.

Domenica prossima scontro tra le 'cenerentole' Strambinese e Fenusma, mentre il PDHAE affronterà il secondo derby valdostano nella sfida di vertice contro l'Aosta 511, seconda in classifica a 18 punti.