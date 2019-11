Rugby: Serie C; per un punto lo Stade Valdotain perde il match con il San Mauro

Sconfitta di misura per lo Stade Valdotain nella quarta giornata del campionato di rugby di serie C. I gialloneri di coach Ferrucci hanno perso per 11 a 12 contro il quotato San Mauro sul campo di Sarre reso pesante dalla pioggia al limite della praticabilità.

Il terreno ha certamente condizionato il gioco, assai poco spettacolare e spesso forzatamente rallentato, pena il rischio di indecorosi e poco atletici scivoloni. Stade in vantaggio, poi i piemontesi hanno iniziato a condurre il match con forza e pazienza, restando sempre in vantaggio anche se con il minimo scarto. In particolare evidenza tra i valdostani Bacilieri e Pina Barros.

Formazione Stade Valdotain: Carlino, Pina Barros, Zappa, Duc, Merivot, Bacilieri, Santoro, Santilli, Tavella, Cortinovis, Frazzetta R., Henriod, Frazzetta S., Serradura, Gontier.

Classifica: San Mauro 13 punti; Novara 10 punti; Stade Valdotain 7 punti; Cuneo Pedona 4 punti; Rivoli 3 punti; CUS Torino 1 punto.