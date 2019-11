Calcio: Ecc/A; 'Aygreville perde 2-0 ikl derby valdostano in casa Pont Donnaz ma tiene la vetta

L'Aygreville resta in testa ma...perde oggi 2-0 il derby valdostano contro il Pont Donnaz. Qualche certezza in meno, dunque, per il club di Alberto Rizzo che ritrova proprio i cugini di Ezio Rossi del Pont a -3 in classifica. In mezzo il BorgoVercelli (18 punti) che non sfrutta l'occasione pareggiando in casa 1-1 con La Pianese.

Attenzione a La Biellese: balzo ai piani alti per i bianconeri, che travolgono 3-1 l'Oleggio. Tripletta di Bottone e due gol nei primi cinque minuti!

Continua il grande momento della Fulgor: terza vittoria consecutiva (4-1 contro un Trino in crisi e ultimo in classifica) e sono adesso nove i punti dopo un inizio da dimenticare. Da segnalare la doppietta di Montari, tra l'altro un ex Trino.

Il Borgaro resta a -6 dalla vetta dopo una partita tutto cuore a Baveno: 3-3 il finale, gli ospiti riprendono per tre volte i locali. Nel 4-1 della Pro Eureka all'Alicese (passata in vantaggio al 2' con Brugnera) è da segnalare oltre al gol di Taraschi la tripletta di uno scatenato Niada. Ko il Rivoli, che non può schierare per circa un mese il gioiello Kerroumi: vince 0-1 la RomentineseCerano.

