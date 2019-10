Calcio: Seconda cat, l'Aosta 511 perde a Biella ed è quartultima

Sconfitti in trasferta per 3 a 1 dal Gaglianico i giocatori dell'Aosta Calcio 511; match di recupero della partita valida per la sesta giornata del campionato di Seconda Categoria, rinviata domenica 20 ottobre per impraticabilità del campo dovuta al maltempo.

Costituiscono un'attenuante della sconfitta le tante assenze nell’Aosta, che hanno costretto mister Pierino Charles a rivedere la formazione già di per sé non irresistitibile, che nelle prime cinque giornate ha conquistato solo quattro punti ed è quartultimo.

Il Gaglianico ha segnato due reti nei primi 20 minuti di gara con Facchinetti e Teodori. Gli aostani hanno però dimezzato lo svantaggio alla fine del primo tempo con Barbuto. Nella ripresa, Ranotto per i biellesi ha siglato il gol del definitivo 3 a 1, che permette loro di agganciare in classifica a quota 13 il CGC Aosta.