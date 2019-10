Calcio: Ecc/A; Con l'Aygre la classe operaia va in paradiso

Da non credere. Una saldezza di nervi e una rara determinazione non si era mai vista in campo prima di oggi quando a Gressan con una grandissima partita nonostate per più di un'ora in 10 ha messo sotto il Borgovercelli per 2 a 1. I rossonere guidano così la classifica.

LA CRONACA

Si gioca da dieci minuti e viene atterrato Brunod in area ma per l'arbitro niente fallo. Su un rilancio da metà campo di Furfori palla a Barbuio che insacca, 1 a zero.

Discesa sulla sinistra del Borgovercelli e Samule Prola commette fallo sul 10 Rognone e viene ammonito. Punizione in area e lo stesso Rognone 'sviene' pressato da Prola. Per l'arbitro è rigore. Con le proteste l'Agygre rimedia una girandola di ammonizioni. Riammonito Prola espulsione. Tira Rognone dalla parte opposta al portiere 1 - 1.

L'Aygre in dieci, non perde la testa; anzi!. Si difende bene giocando di rimessa e finisce il primo tempo

Nella ripresa il mister Rizzo lascia nello spogliatoio Brunod ed inserisce Mazzocchi si susseguono gli attacchi da ambo le parti l 'Aygre colpisce un palo non sembra di giocare in inferiorità numerica. Il Borgovercelli reclama un rigore l'arbitro fa continuare in contropiede Barbuio da 35 metri vede il portiere fuori e lascia partire un sinistro micidiale che supera il n.1 e si insacca sotto la traversa.

Mancano 3 minuti più recupero. L'Aygre si difende nella metà campo avversaria e aspetta il fischio finale che arriva dopo quattro minuti e trenta e la classe operaia è in paradiso.

CLASSIFICA E RISULTATI