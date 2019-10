Calcio: Fenusma ko in Coppa Piemonte

I blucerchiati del Fenusma sconfitti in trasferta per 3 a 0 dal Colleretto in Coppa Piemonte di Promozione, match di andata del secondo turno. Zaltron e Gaudino segnano nel primo tempo, Sabolo chiude il conto con i valdostani nella ripresa.

Deluso mister Antonio Gagliardi che contro i piemontesi ha voluto sperimentare alcuni giovani e ha stravolto alcuni ruoli passando dal 2-5-3 al 4-4-2, scelta che evidentemente ha penalizzato l'organizzazione del gioco. Per contro, il Colleretto è sceso in campo con la formazione titolare e ha indirizzato subito la gara sui binari giusti La partita di ritorno è in programma il 7 novembre alle 20,30 sul campo di Nus.

Formazione Fenusma: Alessi, Rosson, Roux, Piccot, Pierre Lombard, Accatino, Federico Lombard, Comé, Birardi, Sirigu, Barone.