Gli italiani e il gioco, una passione incontenibile

Gli italiani e il gioco, un binomio che fa molto parlare di sé, soprattutto per le cifre record che questa accoppiata sforna. La passione per il gioco non conosce crisi economica che tenga. Infatti sono molte le persone che tentano la sorte per migliorare le proprie condizione economiche. Va però ricordato quanto sia facile scivolare nella dipendenza ed è per questo che la politica e l'industria legale del gioco ponga l'attenzione su un atteggiamento responsabile.

L'ultimo triennio ha registrato una crescita record nel comparto del gioco

Numeri alla mano, il triennio 2016-2018 ha registrato nell'ambito del gioco una crescita pari all'11% e le giocate degli italiani nel 2018 hanno raggiunto la quota di 106,8 miliardi di euro. Questi numeri sono trapelati dal Libro Blu dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Inoltre traspare che i giochi più gettonati siano quelli online come le slot machine, le scommesse sportive e ippiche, il bingo e il betting exchange. D'altro canto si evidenzia invece una flessione non trascurabile nelle slot “fisiche”. Questo dato mette in risalto quanto le slot da bar siano meno frequentate a causa dell'opera di disincentivazione da parte delle amministrazioni locali che hanno addirittura messo al bando in alcune regioni diverse sale da slot. Alcuni esperti del settore ricordano inoltre quanto le slot online siano più convenienti in rapporto alle vincite rispetto a quelle da bar, ma soprattutto quanto siano più sicure, grazie al controllo dell'identità del giocatore e al monitoraggio costante da parte dell'ADM.

Per garantire la salute pubblica si devono seguire le regole del gioco responsabile

Quanto detto sopra ci riporta al recente Decreto Dignità del 14 luglio 2019 di cui gli effetti non sono ancora stati resi noti. Per avere maggiori dettagli dovremo aspettare la fine di quest'anno e solo allora si potrà quantificare l'impatto che questo decreto ha avuto sul settore. Per garantire la salute pubblica si devono seguire scrupolosamente le regole del gioco responsabile che prevede che si debba giocare con moderazione senza dimenticare che il gioco è solo una forma d’intrattenimento, non giocare mai sotto effetto di alcool o droghe, non giocare se ci si sente tristi o depressi e prendersi spesso delle pause. Ma non finisce qui! Non esistono formule per garantire vincite sicure, si tratta solo di fortuna, pertanto bisogna ricordarsi sempre di impostare limiti sui depositi e utilizzare solo denaro destinato al gioco e non di più. Infine, non chiedere mai in prestito denaro per giocare e restare sempre nei budget prefissati anche in caso di perdite.