Gamification, le video slot diventeranno interattive

Cosa unisce le slot machine ai videogiochi? Facciamo un passo indietro e risaliamo agli albori di queste macchinette. La storia delle slot machine risale alla fine del diciannovesimo secolo quando il meccanico Charles Fey, creò la prima slot machine che prevedeva 3 rulli, varie tipologie di simboli, una tabella di pagamenti, un dispositivo per l'introduzione delle monete e la classica leva alla destra del gioco. Da allora, la tecnologia è andata avanti ed ha letteralmente stravolto le vecchie macchinette trasformandole in contenitori interattivi dotati di software simili a quelli dei videgiochi più popolari della rete.

Video slot, una trasformazione radicale

Grazie alla ricerca e ad un continuo sviluppo tecnologico nel comparto delle slot machine, sono state realizzate delle macchinette mangiasoldi, simili ai videogiochi moderni. Questo processo di “gamification” non è una cosa recente, infatti, abbiamo assistito ad una lenta ma graduale trasformazione dalle slot machine classiche alle video slot, dove la componente grafica si è evoluta passando dal vintage al contemporaneo con temi e generi che si ispirano sempre di più a film, serie tv, programmi e fumetti, donando carattere e stile innovativo. Le video slot moderne oggi più che mai, sono belle da vedere, intriganti nei suoni e nei colori e assomigliano nella grafica e nei contenuti ai videogiochi.

Tecnologia e innovazione, un cambiamento necessario

In Italia, il mondo del gambling ha vissuto cambiamenti radicali e nuove tecnologie sono state adattate al comparto delle slot per rendere i giochi più interessanti per gli utenti. La prima azienda ad applicarle, sin dal lancio dei casinò online, è stata la Netentertainment, una software company svedese. Inoltre, grazie all'avvento di internet le modalità di gioco sono state adattate anche su cellulari e tablet. Il futuro delle videoslot è destinato ad ampliarsi sempre di più rispetto al presente, con l'inserimento della tecnologia VR, che consentirà ai giocatori di prendere parte alle partite in modo realistico e coinvolgente. Ormai, la linea che separa videogiochi e videoslot si sta sempre più assottigliando dando spazio ad un futuro 2.0.