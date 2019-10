Calcio: Volano le valdostane in Eccellenza e Promozione

Travolge gli avversari e resta in testa alla classifica del girone A di Eccellenza l'Aygreville di mister Rizzo. Nella sesta giornata di campionato i rossoneri hanno sconfitto il Rivoli per 3 a 0 sul campo di Aymavilles stipato di tifosi e fanno compagnia in vetta al BorgoVercelli che come le Aquile macina punti e vittorie. L'Aygreville passa in vantaggio al 42’ con Brunod; il 2 a 0 arriva al 16’ del secondo tempo dal piede di Barbuto e Bonel al 39' fissa il risultato sul 3 a 0.

Zoppica ancora, invece, il PDHAE che rientra in Valle dalla trasferta di Stresa con un pareggio per 2 a 2. In rete al 2’ con Dayné, i valdostani resistono per 18 minuti e lo Stresa pareggia al 20' su rigore siglato da Niang. Nel secondo tempo lo Stresa passa in vantaggio al 14’ con Scienza; nove minuti dopo però è Cervato a siglare la rete del PDHAE che vale il 2 a 2. Match giocato alla pari, con emozionanti capovolgimenti di fronte e tanto agonismo in campo, ma che ha evidenziato come alla formazione di Ezio Rossi manchi ancora il passo giusto.

Campionato Promozione

In Promozione, emozioni forti ieri al 'Guido Saba' di Charvensod dove la squadra di casa va in vantaggio, si fa raggiungere e sorpassare dall'Esperanza poi vince nel finale regalando ai tifosi e a mister Fermanelli la gioia della 'remuntada'.

E' finita 3 a 2 per lo Charva che adesso è al decimo posto in classifica, ma mister e giocatori sanno che la fortuna non potrà assisterli sempre: un rigore sbagliato dai piemontesi e la rete quasi fortuita di Thomain a 9' da termine sono la ricetta di una vittoria che avrebbe potuto, anzi dovuto essere più larga e sicura. E' mancato il centrocampo dove Wuillermoz e Menegazzi sono stati surclassati dagli avversari e la difesa ha ballato davvero troppo sul primo gol dell'Esperanza siglato da Cigna.

Il primo successo stagionale degli gialloblù, insomma, pare essere stato frutto più del caso che del merito in campo