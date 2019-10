Calcio: Colpo di mercato del Fenusma che tessera il bomber Sterrantino

Dopo due anni in Piemonte torna in Valle d'Aosta il giocatore Francesco Sterrantino, per vestire la maglia blucerchiata del Fenusma. Il presidente Fabio Cerise ha convinto mercoledì scorso l’attaccante scuola Charvensod a firmare per la stagione in corso: Sterrantino ha giocato le ultime stagioni al Quinci.Tava e al Bollengo.

Sabato mister Antonio Gagliardi lo vuole in campo per il derby di campionato contro il St-Vincent Chatillon e poi per il prossimo appuntamento ovvero il secondo turno di Coppa Piemonte, giovedì 17 ottobre alle ore 20,30 quando il Fenusma affronterà il Colleretto sul campo 'Carlo Koetting' della località torinese. La partita di ritorno è prevista a Nus il 7 novembre.