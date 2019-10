Mostra per ricordare Eugenio Bersellini, il sergente buono, al Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata di Grugliasco

Il Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata ricorda che sabato 12 ottobre alle ore 16 inaugurerà la mostra “Eugenio Bersellini i sergente buono”. In memoria dell’allenatore che guidò il Torino dal 1982 al 1984. La mostra sarà visibile fino a domenica 17 novembre 2019 nella sala della Memoria.

"Aveva la faccia da duro Bersellini, naso piatto e fronte larga, le orecchie come i cavolfiori del rugbista da mischia e i modi spicci solo in apparenza. Bastava conoscerlo un po' meglio per capire che era un buono e preferiva far parlare il campo senza perdersi in moine. Quella faccia e le mani pesanti di contadino buono, quel modo di stare in campo e di prendere la vita lo rendono un riferimento per tutti noi" scriveva Michele Dalai su "Sportweek" parlando del "sergente di ferro", soprannome dato a Bersellini per gli allenamenti intensi che faceva svolgere alle sue squadre.

Il Museo si trova a villa Claretta Assandri in via G.B. La Salle 87 a Grugliasco, comune in provincia di Torino ed è aperto il sabato dalle 14 alle 19 e la domenica dalle 10 alle 19, con ultimo ingresso alle 18. Sono possibili visite fuori orario di apertura dal lunedì al venerdì, ma solo su prenotazione. Per motivi di sicurezza si possono effettuare solo visite guidate.

Per informazioni inviare una mail a: info@museodeltoro.it oppure telefonare dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 al numero 333/98.59.488