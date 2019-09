Calcio: Prima cat/C; Il Gran Paradis finisce all'inferno

GRAN PARADIS - VALDRUENTO 3-5 (1-0)

Reti: 15' Pellissier (G), 58' rig. D'Agostino, 70' Cheillon (G), 75' Perrier (G), 81' Mastrorosa, 86' D'Agostino, 91' Mastrorosa, 96' D'Agostino.

Perdere 3-1 al 75' e vincere 3-5 al 96': partita incredibile in Valle d'Aosta per il Valdruento di Michele Bonafede, che si ritrova al comando da solo della Prima Categoria C raggiungendo molte altre torinesi in vetta ai gironi piemontesi (Borgaro in testa in Eccellenza A, Pinerolo in Eccellenza B, Volpiano in Promozione B, Villafranca in Promo C, Lucento in Promo D...). Una sfida nella sfida alle cuneesi, astigiani, alessandrine e ai club del nord Piemonte, che in questo momento assistono alla resurrezione torinese.

Sotto prima 1-0, poi 2-1 e infine 3-1, la squadra druentina trova i gol pesanti dei suoi ottimi attaccanti: Enzino D'Agostino ne segna tre, l'ex Villarbasse e Pianezza Mastrorosa due. E così sono 9 punti, 3 vittorie e 10 gol realizzati in 3 match.

Il Valdruento ha già dato un segnale: ha tutto per un ipotetico salto in Promozione. E il gruppo è di quelli tosti: Losacco in porta, giocatori come Bruno, Zappalà, Senatore, Macario, Amaro, Chiodi, Vassallo, Bettineschi, Fabio Giuliani, Garzia, D'Agostino, Furgato, Mastrorosa in mezzo al campo. Un mix tra pilastri druentini e blocchi di ex Pianezza, proprio come mister Bonafede.

Adesso viene il bello. Per il Valdruento i prossimi avversari saranno San Maurizio Canavese, Corio e Cafasse.