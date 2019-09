Rugby: Open Day al campo dello Stade Valdotain a Sarre

Una occasione perfetta "per avvicinarsi a questo fantastico sport di squadra".

E' questo, per gli organizzatori, l'Open Day in calendario sabato 28 settembre dalle ore 15 al campo sportivo di Sarre; una giornata di rugby 'a porte aperte' ideata e realizzata dallo staff e dai giocatori dello Stade Valdotain "per tutti i ragazzi e ragazze dai 4 ai 14 anni che hanno voglia di provare una nuova, bellissima, disciplina sportiva tra le più formative". Alle 15 è previsto un allenamento 'dimostrativo' per avvicinare con dimostrazioni pratiche i bimbi e i ragazzi ai rudimenti del rugby.

Alle 17, dopo una merenda, capitan Massimo Gontier e i tecnici dello Stade presenteranno la disciplina sportiva in tutte le sue sfaccettature, senza trascurare i diversi aspetti psicofisici che un'attività come il rugby comporta, soprattutto in così giovane età.