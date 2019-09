Calcio: Valdostane avanti in Eccellenza, bene anche in Promozione

Prosegue il cammino positivo delle formazioni valdostane nella terza giornata dei campionati di calcio di Eccellenza e Promozione.

Con due vittorie e il pareggio di ieri per 1 a 1 con La Biellese, il PDHAE di Ezio Rossi mantiene il primo posto in classifica di Eccellenza in coabitazione con il Borgaro Nobis. L'Aygreville di mister Rizzo tiene il passo, pur con qualche difficoltà, e segue al quinto posto con 5 punti.

Anche ieri come nelle precedenti due partite, il Pont Donnas ha evidenziato un'eccessiva 'timidezza' sottoporta - prova ne sono i tanti errori in area di Comentale - ma anche una certa svagatezza difensiva, causa della rete subìta nel secondo tempo quando gli orangerossoblù stavano cercando, senza riuscirci, di chiudere il match.

Ma le incertezze difensive sono soprattutto il 'male oscuro' dell'Aygreville, che per la seconda volta in una settimana ieri si è fatta rimontare un doppio vantaggio da La Pianese e deve ringraziare il portiere Pomat che, nei minuti finali, ha salvato l'ormai prezioso pareggio. Una prova comunque positiva soprattutto in attacco, quella delle Aquile sul campo torinese: mister Rizzo dovrà però lavorare molto per ridare fiducia al reparto difensivo.

in Promozione, emozioni forti ieri al 'Guido Saba' di Charvensod dove la squadra di casa va in vantaggio, si fa raggiungere e sorpassare dall'Esperanza poi vince nel finale regalando ai tifosi e a mister Fermanelli la gioia della 'remuntada'.

E' finita 3 a 2 per lo Charva che adesso è al decimo posto in classifica, ma mister e giocatori sanno che la fortuna non potrà assisterli sempre: un rigore sbagliato dai piemontesi e la rete quasi fortuita di Thomain a 9' da termine sono la ricetta di una vittoria che avrebbe potuto, anzi dovuto essere più larga e sicura. E' mancato il centrocampo dove Wuillermoz e Menegazzi sono stati surclassati dagli avversari e la difesa ha ballato davvero troppo sul primo gol dell'Esperanza siglato da Cigna.

Il primo successo stagionale degli gialloblù, insomma, pare essere stato frutto più del caso che del merito in campo.

ECCELLENZA A CLASSIFICA E RISULTATI