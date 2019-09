Calcio: Ecc; Tutti i risultati, pereggi per le valdostane

ECCELLENZA A

>> CLASSIFICA E RISULTATI

Pont Donnaz stoppato da La Biellese (1-1), Borgaro che sale in vetta a quota 7 grazie ad un gol di Pinelli al Trino (1-0). Dietro bene BorgoVercelli (4-0 all'Accademia, può arrivare il primato solitario in caso di vittoria nel recupero a Biella) e Stresa (0-4 ad un Rivoli irriconoscibile). La Pianese rimonta 2-2 l'Aygreville con un gran gol di Mascolo, la ProSettimo trova le reti di Chirone e De Paolis nel 2-0 alla Fulgor.

ECCELLENZA B

>> CLASSIFICA E RISULTATI

Un'altra torinese in vetta! E' il Pinerolo di Rignanese, che ha iniziato con un ottimo 3 su 3: oggi 3-0 anche alla Cbs con i gol di Gili, Chiatellino e Micelotta. A 9 punti anche la Pro Dronero, che supera 1-0 il Canelli. A 7 punti Saluzzo (0-0 con il Castellazzo) e Hsl Derthona (3-0 all'Atletico Torino) vengono seguite dal Centallo, che batte 1-0 all'85' il Vanchiglia con gol di Bertone. L'Asti passa 0-1 a Corneliano (gol di Amoruso), 1-1 tra Chisola e Olmo con i locali ancora a caccia della prima vittoria in campionato.

PROMOZIONE B

>> CLASSIFICA E RISULTATI

Pazzo Volpiano! Sul 3-1 contro il Bsr subisce 3-2 e 3-3 e vince poi al 94' mantenendo il primo posto solitario. Seguono l'Ivrea (2-1 al Quincitava) e l'Alpignano, che trova Ammendolea-gol dal dischetto al 93' contro il Settimo. Il Lascaris rimanda ancora l'appuntamento coi tre punti: 2-2 con l'Union, che pareggia nel finale con Lazzaro dopo la doppietta del lascarino Pavan e la rete di Pozzi. Bene la Nolese (2-1 alla Rivarolese) e lo Charvensod (3-2 in rimonta all'Esperanza). Vince anche il Caselle, 3-2 col San Mauro.

PROMOZIONE C

>> CLASSIFICA E RISULTATI

Villafranca in testa assieme al Busca dopo 3 turni. Il "Villa" passa 2-3 a Cherasco, il Busca asfalta 0-3 l'Azzurra. Seguono Carmagnola e Albese, che battono rispettivamente Sommariva (2-0) e Valle Varaita (1-3). Il Pedona ritrova il passo (3-0 al Carignano), la Piscinese esagera e nel 6-0 al Nichelino trova addirittura 5 gol di Carmine Messineo!

PROMOZIONE D

>> CLASSIFICA E RISULTATI

Ancora Torino in cima alla classifica grazie al Lucento: 9 punti in 3 match dopo il 4-1 di oggi al Pozzomaina. La Valenzana viene stoppata 0-0 ad Ovada e a 7 punti sale anche la Pro Villafranca, che supera 2-1 il Trofarello. Kankam decide Barcanova-Carrara 0-1, il Cit Turin trova un bel 4-1 contro l'Arquatese e l'Acqui fa 3-1 con l'Asca. Non decolla il Mirafiori (1-1 con il San Giacomo).

IN SETTIMANA APPROFONDIMENTI SUI GIRONI

PRIMA CATEGORIA C

>> CLASSIFICA E RISULTATI

PRIMA CATEGORIA D

>> CLASSIFICA E RISULTATI

PRIMA CATEGORIA E

>> CLASSIFICA E RISULTATI