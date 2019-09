Calcio: Subito match importanti per PDAHE e Saint-Vincent/Chatillon

Terza sfida domenica 15 settembre per PDHAE ed Aygreville nel campionato di calcio di Eccellenza e la capolista di bassa Valle è già chiamata a un test delicato. La sfida con La Biellese domani, sul campo amico di Verres, rappresenta un tassello importante per dimostrare se e quanto il PDHAE oggi a punteggio pieno (sei punti in due partite) può realmente competere per la serie D. I piemontesi - a zero punti ma con un partita in meno dopo la sospensione della sfida con il Borgovercelli a causa di un malore dell'arbitro - hanno i numeri e la giusta dose di ambizione per entrare nella competizione di vertice e saliranno in Valle decisi a far bottino.

Dal canto suo l'Aygreville non starà a guardare: quattro punti, terzo posto in classifica e tanta voglia di restare quanto meno nella scia del PDHAE spingono la formazione di mister Rizzo a cercare i tre punti esterni contro La Pianese che, con una sconfitta e un pareggio, è quartultima in classifica.

La terza giornata di Prima categoria vede il Saint-Vincent/Chatillon chiamato a una sfida difficile in trasferta contro il Colleretto, solida squadra che arriva da due convincenti, anzi sfortunati, pareggi. Il SVC ha invece pareggiato la prima sfida con il Gassino rischiando di perderla, poi è stato travolto in casa dal Valdruento per 4 a 1 e domenica dovrà tornare dal Piemonte con almeno un punto in tasca, per evitare di ritrovarsi già in zona retrocessione alla terza di campionato.

Giornata dura, domani, anche per il Grand Paradis: la sesta in classifica riceve la capolista Valdruento che non fa mistero di aver ambizioni di dominio sul campionato.

In Promozione, debutto dello Charvensod sul campo di casa 'Guido Saba'. Un pareggio e una sconfitta, entrambe maturate in trasferta, costringono la squadra di mister Fermanelli a tirar fuori gli artigli contro la solida Rivalorese, terza in classifica con una vittoria e un pareggio.

