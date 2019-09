Calcio: Pellissier studia da Direttore sportivo a Coverciano

E' tornato a scuola Sergio Pellissier, il 40enne calciatore di Fenis storico attaccante e recordman del Chievo per numero di reti segnate. Ritiratosi dal calcio giocato, non ha abbandonato la società di cui ora è responsabile dell’area tecnica. Insieme ad Antonio Cassano, Alessandro Lucarelli e altri 'ex' della serie A, il valdostano sta partecipando al nuovo corso per direttori sportivi inaugurato ieri nell’aula magna del Centro Tecnico Federale di Coverciano.

Ideato da Demetrio Albertini, presidente del Settore tecnico della Figc, l’appuntamento che terminerà il prossimo 30 ottobre ha radunato ex giocatori noti nel campionato italiano. Gli allievi sono chiamati a seguire le 144 ore di programma didattico e, successivamente, dovranno sostenere gli esami finali che comprendono anche la discussione di una tesi.

"Conoscete bene la materia calcistica - ha esordito Albertini presentando il corso ai calciatori - ma ve lo dice uno che ci è già passato: la prospettiva da cui si guarda questo mondo dal lato del giocatore è ben diversa da quella del ds. Ma, se imparerete a diventare dirigenti, avrete un plus in più grazie alla vostra esperienza da calciatori".

Dietro i banchi figurano anche Elisabet Spina, la prima donna ad abilitarsi come allenatrice Uefa A, e l'ex consigliere del Settore Giovanile della Figc, Simone Farina, che nel 2011 denunciò un tentativo di match-fixing, ricoprendo un ruolo determinante nell'inchiesta sul calcioscommesse.