Cambio di maglia per Hans Nicolussi Caviglia, 19enne calciatore valdostano della Juventus in prestito per un anno al Perugia in serie B.

Il talentuoso centrocampista potrebbe esordire già questo pomeriggio nella formazione biancorossa di mister Massimo Oddo al 'Curi' di Perugia contro la Juve Stabia.

Hans Nicolussi Caviglia è approdato oltre un anno fa alla Primavera della Juventus e quest'anno ha esordito in serie A contro l’Udinese, poi ha giocato ancora contro Spal e Sampdoria.