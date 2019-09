Calcio: Coppa Italia, il PDHA passa ai supplementari, eliminato lo Charva

Il PDHA vince il derby con l'Aygreville ai supplementari e passa il turno di Coppa Italia di Eccellenza.

Si è giocato sul campo di Verrès: il Pont Donnas Hone Arnad passa in vantaggio al 12° con rete di Grange. Cuneaz pareggia per l'Aygreville ma Jeantet sigla il definitivo 2-1. Si va ai supplementari e lo stesso Jeantet e Orofino portano a quattro le reti del PDHAE, sufficienti a passare il turno.

In Coppa Italia di Promozione, lo Charvensod pareggia in casa 2-2 con il Quinci.Tava., e viene eliminato dai piemontesi. Le reti di Joly e Bisi non sono bastate.