Calcio: Eccellenza, doppia vittoria del PDHAE

Due match e due nette vittorie tra sabato e domenica per la formazione di mister Ezio Rossi ancora in rodaggio in vista dell'avvio del campionato di Eccellenza.

Contro il buon Fenusma di Gagliardi, gli orangerossoblù hanno vinto per 4 a 1 con reti di Grange, Zhlouri, Menabò e Orofino e rete della bandiera di Sterrantino per il Fenusma. Contro il blasonato Pavia (Eccellenza lombarda), il PDHAE è sceso in campo deciso a fare risultato e ha vinto per 3 a 1 con Comentale, Fiore e Menabò.

Tra una settimana la squadra di bassa valle esordirà in Coppa Italia affrontando l'Aygreville a Villeneuve e la 'doppietta' di questo week-end rappresenta un biglietto da visita da tenere in grande considerazione.

Dal canto loro i ragazzi del Fenusma non hanno sfigurato con i più forti cugini e l'avvio di campionato si presenta promettente.