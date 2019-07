Calcio: IPOTESI RIPESCAGGI - Fulgor Valdengo e Lascaris in Eccellenza? Promozione, quattro inserimenti?

l Dipartimento Interregionale ha reso noto le graduatorie per l'eventuale ammissione in serie D. Per quanto riguarda il Piemonte la Pro Dronero è undicesima, preceduta da diversi club.

SOCIETA’ PERDENTI SPAREGGI SECONDE DI ECCELLENZA

1. AGROPOLI punti 37

2. POMEZIA punti 30

3. LEGNANO punti 21,5

4. GLADIATOR punti 20

SOCIETA’ SERIE D PERDENTI PLAY-OUT E RETROCESSE A SEGUITO DI DISTACCO SUPERIORE 8 PUNTI

1. LEGNAGO SALUS punti 45

2. OLYMPIA AGNONESE punti 41,5

3. PAVIA punti 34

4. TAMAI punti 31

5. CITTA’ DI ANAGNI punti 23

6. SINALUNGHESE punti 21,5

7. PRO DRONERO punti 20,5

ECCELLENZA

Ne consegue che il campionato dei cuneesi dovrebbe essere proprio quello di Eccellenza: troppe squadre davanti alla Pro Dronero, che comunque spera ancora attendendo notizie su mancate iscrizioni. Stando alla lista di società iscritte pubblicata ieri sul sito Lnd in Eccellenza mancherebbero intanto due squadre per arrivare alle 32 divise in due gironi da 16:

Accademia Borgomanero, Alicese Orizzonti, Asti, Aygreville, Benarzole, Borgaro, Canelli Sds, Castellazzo, Cbs, Chisola, Baveno, Corneliano Roero, Centallo, Hsl Derthona, Lg Trino, La Biellese, La Pianese, Moretta, Oleggio, Olmo, Pinerolo, Pont Donnaz, Pro Dronero, ProSettimo Eureka, RomentineseCerano, Saluzzo, Stresa e Vanchiglia (28)...

Più BorgoVercelli (29) e Rivoli (30) che entro il 24 luglio metteranno a posto alcune questioni burocratiche.

In questo elenco non appaiono il Calcio Derthona (non iscritto) e la Santostefanese, iscritta in Promozione: ecco perchè mancano due squadre all'appello che secondo noi corrispondono ai nomi di Fulgor Valdengo e Lascaris, due club che tra playoffs e finale di Coppa dovrebbero avere il punteggio maggiore per il ripescaggio.

PROMOZIONE

Ne consegue, andando avanti, che dalla lista delle 62 squadre (piu' l'Ivrea, che dovra' risolvere le ultime questioni burocratiche) pubblicata sul sito Lnd bisognerà, forse, depennare Fulgor e Lascaris. Da 61 serviranno quindi 3 ripescaggi per arrivare ai 64 club divisi in 4 gironi da 16.

Proviamo ad azzardare due ipotesi? Barcanova e Nichelino Hesperia quasi certamente faranno parte della Promozione 2019/2020. Ottime chance potrebbero anche averle anche Chiavazzese e Pianezza.