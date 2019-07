Rugby: Un successo il primo RugbyMeet Summercamp organizzato dallo Stade

Parlare di successo è forse ridutttivo: E' stata un'autentica festa il primo Rugbymeet Summer Camp organizzato a Sarre dal social network del rugby in collaborazione con il club locale dello Stade Valdotain. Una trentina di ragazzi delle categorie Under 12, Under 14 e Under 16 provenienti da tutta Italia sono stati entusiasti di avere a disposizione nella settimana del 23-30 giugno due ex azzurri del calibro di Andrea Marcato (mediando di apertura con 16 caps) e Carlo Festuccia (tallonatore con 54 caps).

Tanto rugby, dunque, ma anche tante attività giornaliere come il rafting, l’escursione in alta montagna (accompagnati da una guida alpina), il beach volley, la giornata in piscina e la gita nella città di Aosta hanno impegnato i ragazzi durante il Rugbymeet Summer Camp 2019.

I paesaggi meravigliosi e il calore della gente del posto hanno convinto Andrea Marcato a confermare la sua presenza al Rugbymeet Summer Camp 2020: “E’ stata la mia prima volta in Valle d’Aosta con il Summer Camp di Rugbymeet, ho conosciuto una realtà incredibile, non solo per i luoghi ma, soprattutto, per le persone che la rendono speciale. Ho voglia di tornare e spero di tornare l’anno prossimo”, ha sottolineato Marcato.