Calcio: Buffon ha effettuato le visite mediche, al J-Medical bagno di folla per il suo ritorno in bianconero

Come annunciato Gianluigi Buffon ha svolto ieri mattina al J-Medical di Torino le visite mediche preludio ad una nuova avventura con la maglia della Juventus.

Un bagno di folla ha accolto il 41 enne portiere, reduce dall'esperienza in Francia al Paris Saint-Germain, al suo arrivo presso la clinica dove sono stati effettuati i test medici: il prossimo passaggio del suo ritorno in bianconero è ora rappresentato dalla firma sul contratto che lo legherà alla Vecchia Signora per una stagione da vivere come vice-Szczęsny. Dopodiché il rapporto di Buffon con la società campione d'Italia proseguirà con un ruolo nei quadri societari del club.