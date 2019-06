Calcio: Il Torino in Europa League al posto del Milan

Dopo l'esclusione del Milan dalla prossima Europa League da parte del Tribunale arbitrale dello sport (Tas), è dunque certo che sarà il Torino a prendere il posto dei rossoneri nella competizione europea 2019/2020.

Il via alla stagione ufficiale della formazione di Walter Mazzarri sarà il 26 luglio; il Toro, per questo, anticiperà il raduno ai primi giorni di luglio: il 25 del mese il via ai preliminari, per i granata l'opzione sarà una squadra tra Debreceni e Kukesi.

Per effetto dell'esclusione del Milan, la Roma accede direttamente alla fase a gironi insieme alla Lazio. Esultanza in casa Toro: "Andiamo in Europa anche e perchè ce lo meritiamo", si è lasciato scappare Mazzarri appresa la notizia. Ora si attende solo l'ufficialità dell'Uefa, mentre il Milan dovrà mettersi a lavorare da subito per raggiungere il pareggio di bilancio.