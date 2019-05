Calcio: Playoff Eccellenza, PDHA sconfitto 4 a 1 a Mestre

E' uscito battuto ma a testa alta il PDHA dallo stadio veneziano 'Francesco Baracca' di Mestre nel match di andata della semifinale dei playoff di Eccellenza. Gli orangerossoblù in emergenza a causa dei tanti acciacci di alcuni giocatori fondamentale tra cui Amato, Jeantet e Cusano, hanno perso per 4 a 1 contro i padroni di casa ma hanno tenuto testa per quanto possibile agli agguerriti veneti.

Il ritorno è previsto domenica 26 maggio e per passare il turno e accedere in finale il PontDonnasHoneArnad dovrà sconfiggere il Mestre almeno per 3 a 0 oppure, se subirà una rete, dovrà segnarne almeno cinque.