Rugby: Lo Stade vince nell'ultima di stagione e saluta Chiesa e Drago

Ha vinto in trasferta per 29 a 25 contro il Biella, lo Stade Valdotain di rugby nell'ultima giornata della Poule, che ha visto per la prima volta Ferrucci solo in panchina dopo l'addio di coach Chiesa, ma anche l'ultima prestazione in campo di Antonio Drago, che ha annunciato il ritiro dall'agonismo.

In evidenza per i gialloneri nell'ultima di stagione, Stefano Gontier e Bacilieri.

Formazione Stade: Pina Barros (Zanuso), Drago, Nato, Duc (C), Mion (Rossi), Bacilieri, Santoro, Lallinaj, Tavella, Cortinovis (Caputo), Solenne (Cimino), Henriod, Tavilla (Miani), Gontier S., Gontier M. A disposizione: Fida. All: Ferrucci.

Classifica: Verbania, CUS Torino 36 punti; Stade Valdotain 32 punti; Union Riviera 28 punti; Moncalieri 12 punti; Biella 8 punti.