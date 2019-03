Calcio: Anche una squadra filandese al Trofeo Valle d’Aosta Calcio 2019

“Già lo scorso anno, quando mio figlio giocava in un’altra società, si parla concretamente di partecipare a un torneo di calcio giovanile in Italia; poi, per problemi di tempistica non riuscimmo a organizzare la trasferta, ma la cosa mi aveva incuriosito e il progetto mi è rimasto impresso. Quest’anno l’ho riproposto e a giugno ci saremo anche noi al ‘Valle d’Aosta’”. È Diego Dupont, di Pollein, da tredici anni in Finlandia, a raccontare come i finlandesi dell’Idrottsföreningen Sibbo-Vargarna R.F. saranno protagonisti sui campi della nostra regione nel Trofeo Valle d’Aosta Calcio 2019.

“Premetto, non sono un grande appassionato di calcio – prosegue Dupont – ma, ovvio, seguo mio figlio. In Finlandia si inizia a giocare intorno ai cinque/sei anni; spesso gli allenatori sono i genitori dei piccoli calciatori e anche la società vive sul volontariato dei famigliari. Lo scorso anno mio figlio giocava in un’altra società: quattro allenamenti a settimana, più la partita nel week end. Troppo impegnativo e per nulla economico. Quest’anno siamo approdati al Sibbo-Vargarna, con un gestione maggiormente ‘soft’ e un ambiente sereno. Dopo le partite, i genitori organizzano un buffet e il ricavato va a coprire una parte delle spese che dobbiamo affrontare.”

“La scorsa stagione – spiega Diego Dupont -, allo JäPS (la società dove giocava il figlio) si ipotizzava la partecipazione a un torneo in Italia; poi, però, è mancato il tempo per organizzare la trasferta e la cosa è caduta nel nulla. Quest’anno ho cercato una manifestazione che potesse soddisfare le nostre esigenze; ho iniziato le ricerche sul web sapendo che in Valle d’Aosta si disputava un torneo giovanile. Nella ricerca ho potuto ripercorrere la storia del torneo, dal Topolino allo Snoopy e, ora, il ‘Valle d’Aosta’. E la trasferta è anche una bellissima occasione per tornare nei luoghi dai quali provengo.”

Nel frattempo il Comitato organizzatore sta lavorando su più fronti. È stato ufficializzato un contratto di sponsorizzazione con ‘Frankie Garage”, ditta di abbigliamento in grande e continua espansione e attuale sponsor del Perugia Calcio.

Grazie anche alla formalizzazione con il nuovo sponsor tecnico, l’area tecnica del ‘Valle d’Aosta’ ha definito la partecipazione di due squadre della Scuola Calcio Perugia 1905 (presumibilmente 2007 e 2009).

I responsabili dell’area tecnica hanno allacciato contatti con club di diverse nazioni europee, e non solo. Certe della partecipazione formazioni francesi, svizzere, degli amici bosniaci del Mostar e, al 90%, il ritorno dei giovanissimi della Guadalupe. Contatti molto avviati con gli ungheresi e i monegaschi del Monaco. Diversi i pour-parler con le società del Nord Italia – Veneto, Friuli, Trentino, Alto Adige, Toscana e Emilia Romagna e Abruzzo e nuove iniziative sono al vaglio per organizzare anche un grande torneo riservato al calcio a 5 e al calcio femminile.