Scherma: Simone Mencarelli bronzo agli europei cadetti

La gara di Mencarelli si è fermata solo in semifinale, dove lo spadista forlivese è stato sconfitto per 15-7 dal russo Vladimir Tolasov. Mencarelli aveva cominciato la sua giornata con 5 vittorie e una sola sconfitta nel girone, chiudendo la prima fase al secondo posto in graduatoria e guadagnandosi l'accesso diretto al tabellone dei 64.

Qui si era imposto per 15-9 sull'israeliano Yuval Yosef, nei 32 aveva superato per 15-6 il rumeno Daniel Popa, nei 16 si era imposto per 15-8 sullo svedese Mikolaj Mancewicz, negli 8, nel match decisivo per l'accesso alle medaglie, aveva vinto 15-7con lo svizzero Ian Hauri.

Sul terzo gradino del podio, con Mencarelli, anche un altro italiano, il romagnolo Dario Remondini, mentre per l'altro piemontese in gara, Enrico Piatti, anche lui tesserato per l'ISEF, era arrivata la sconfitta per 9-8 nel derby con Filippo Armaleo per l'accesso al tabellone dei 32.

La gara è stata vinta da Vladimir Tolasov Mencarelli tornerà in pedana per la prova a squadre il 26 febbraio, con Remondini e gli altri due azzurri Filippo Armaleo ed Enrico Piatti.