Otto giornate di squalifica per "pipì a bordo campo"

CLAMOROSO IN PRIMA CATEGORIA

PIANEZZA-CORIO 2-1

Pianezza: Losacco, Torrese, Trovero (26' st Ferrigni), Maniscalco, Sinagra, Bruno, Cervino (16' st Capraro), Piras (17' st Cabras), Mastrorosa, Petrolo (20' st Delise), Vassallo. All.: DelliSanti/Chiapino.

Corio: Lubello, Gomez, Picatto, Pierobon (22' st Vendrame), Tarallo, Mombelli, Rotariu, Rubino, Congiu (13' st Damiani), Frittella, Di Grigoli. All.: Altobello.

Reti: 44' Delise, 8' st Mastrorosa, 45' st rig. Rotariu (C)

Otto giornate di squalifica perchè Francesco Damiani del Corio (Prima Categoria girone C) nella gara persa dalla sua squadra 2-1 a Pianezza "...ha urinato in campo dopo essere rientrato dagli spogliatoi, gesto ripugnante e del tutto ingiustificato, indegno di uno sportivo", scrive il Giudice sportivo.

L'espulsione diretta sarebbe avvenuta prima del fischio di ripresa del gioco del secondo tempo. Damiani, di spalle e in un angolino, si è visto sventolare il cartellino rosso dopo essersi girato e aver finito di urinare.



Clamoroso, sì. In quattro punti vi spieghiamo perchè utilizziamo questo termine. Andiamo ad argomentare e a capire perchè, a nostro avviso, questa squalifica ha dell'incredibile.

Tanto per cominciare ci sarebbe stato uno scambio di persona. Francesco Damiani in Pianezza-Corio 2-1 è entrato in campo al 13' st, come testimoniato da alcuni tabellini e alcuni giornali, dove il giocatore ha preso anche un voto 6 ("Battagliero"). Come può essere stato espulso Damiani ad inizio ripresa se poi è entrato in campo nell'ultima mezzora? Il giocatore che avrebbe urinato a bordo campo in un angolino, dalle verifiche effettuate, sarebbe Luigi Cigna, giocatore sordomuto e ragazzo eccezionale, talento della nostra Nazionale Italiana Non Udenti. Abbiamo chiesto di ricostruire l'espulsione anche ad alcuni giocatori del Pianezza (per esempio al portiere Andrea Losacco) e nessuno ha descritto l'episodio come grave e ripugnante, tale da poter accettare quelle pesantissime parole del Giudice sportivo ("...gesto indegno di uno sportivo") rivolte a Damiani o a Cigna, che ha avuto semplicemente una necessità. Appena una riga sotto rispetto alla decisione di assegnare 8 giornate di squalifica a Damiani (comunicato Lnd 46 del 21 febbraio 2019) il Giudice sportivo assegna cinque giornate di squalifica a Guglielmo Simone dell'Atletico Volpiano Mappano per "...condotta violenta consistente nell'aver affrontato testa a testa un avversario e per averlo colpito con un calcio all'altezza dell'anca, facendolo cadere e provocandogli dolore. Alla notifica del provvedimento tentava nuovamente di aggredirlo, ma veniva trattenuto da un compagno di squadra". Più grave o meno grave di urinare a bordo campo in un angolino? Il regolamento è stato violato, non ci sono dubbi ("comportamento irriguardoso"). Si potrebbe dire che ci sogno i bagni per urinare, senza utilizzare il terreno di gioco. Giusto. Ma da ulteriori verifiche risultano davvero esagerate le 8 giornate di squalifica a fronte di tutto ciò:

- Marzo 2018: Armando Prisco, portiere del Messina (serie D) ha preso tre giornate di squalifica “...Per avere, in occasione di una sostituzione, urinato a bordo campo essendo visibile anche al pubblico sugli spalti“.

- Aprile 2015: Alessandro Ravera della Novese (serie D, proprio in Piemonte) ha preso una giornata di squalifica "...per avere, calciatore in panchina, durante la fase di riscaldamento, posto in essere, all'interno del recinto di gioco, condotta connotata da estrema volgarità".

- Ottobre 2015: il 17enne Patrik Giulianelli, calciatore della Sammaurese (serie D emiliana), si è preso cinque giornate di squalifica "...per avere urinato accanto alla panchina “con atteggiamento plateale e visibile a tutti gli spettatori”. Anche lui in fase di riscaldamento in panchina.

- Ottobre 2017: Giovanni Liberti della Turris (serie D campana) ha preso cinque giornate di squalifica "...per avere a gioco fermo, urinato in direzione della tribuna ospite, rivolgendo nell’occasione gesti osceni e triviali esibendo l’organo genitale".

- E ancora (dal web): Giacomo Cecchini del Ghivizzano (2017) rimediò due giornate “per avere, calciatore in panchina, orinato all’esterno del terreno di gioco mentre svolgeva il riscaldamento. Sanzione così determinata in ragione delle modalità dell’azione che non risultano aver violato i principi della pubblica decenza”. In Cannara-Narnese, riscaldandosi nell’intervallo, Gianmarco Grassi (febbraio 2016) si fermò dietro la panchina per fare pipì. Visto dal pubblico che cominciò a rumoreggiare e anche dall’arbitro, fu inevitabile il rosso diretto. Morbida, almeno in questo caso, la sanzione comminata dal giudice sportivo al giocatore della Narnese: una giornata.

In conclusione: perchè otto giornate a Damiani (e non è stato lui...) se una sorta di aggressione ne vale cinque? E perchè otto se manca nella spiegazione del Giudice sportivo persino l'aggravante del "...gesto plateale davanti agli spalti" (perlomeno non viene citata)? Nei sei casi sopra citati la squalifica è stata di una giornata (due casi), due giornate (un caso), tre giornate (un caso), cinque giornate (due casi).

La chiusura è per Francesco Damiani del Corio. Domenica scorsa lui aveva il numero 18 sulle spalle e Cigna il 19...Ecco perchè l'arbitro potrebbe essersi confuso. A lui la parola: "E' pazzesco quello che sta succedendo. Ieri dopo la pubblicazione del comunicato mi hanno chiamato una marea di amici, compagni di squadra e dirigenti. Mi hanno chiesto "ma cosa hai combinato?". Nulla...! Non sono stato io e comunque Cigna, pur avendo violato il regolamento, non si merita di leggere che il suo gesto di necessità è stato "indegno di uno sportivo". La situazione relativa agli arbitri, ai Giudici sportivi e ai referti non si può dire più che stia sfuggendo di mano, perchè è sfuggita di mano già da un pezzo. Io so che gestire 22 esagitati su un campo, soli contro tutti, non è facile...Ma non si può dare otto giornate ad un giocatore perchè urina in un angolo, senza offendere nessuno, a bordo campo, tanto più con uno scambio di persona e affermazioni molto gravi sul comunicato Lnd".