Calcio: Eccellenza, vincono PDHA e Aygreville

Pont Donnaz Hone Arnad liquida per 1 a 0 la Biellese; meglio ancora fa l'Aygreville che in trasferta atterra per 2 a l'Arona. Calcio valdostano protagonista, dunque, nella quinta giornata di ritorno del campionato di calcio di Eccellenza: il PDHA segna il gol della vittoria al secondo minuto di recupero con Marangoni, vittoria che vale il mantenimento del secondo posto in classifica.

L'Aygreville torna a vedere a djstanza di un solo punto la zona playoff: segnano Risso al 22' del primo tempo e Turato, al 42'.

Domenica 24 febbraio sarà giornata di derby a Gressan tra gli orange e le aquile: spettacolo assicurato da due formazioni tra le più in forma del campionato.

Classifica: Verbania 47 punti; Accademia Borgomanero, Pont Donnaz Hône Arnad 41 punti; Vanchiglia, Pro Eureka 32 punti; Aygreville 31 punti; Alicese 30 punti; Baveno, La Biellese 28 punti; BorgoVercelli 27 punti; Romentinese e Cerano 26 punti; L.G. Trino 22 punti; Lucento, Arona 15 punti; Orizzonti United 12 punti; La Pianese 11 punti.