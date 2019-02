Calcio: U19 provinciale, valdostane sconfitte in trasferta

Sei reti subite e nessuna messa a segno. E' pesante il passivo per le due formazioni valdostane impegnate nella prima giornata del girone di ritorno del campionato di calcio Under 19 provinciale che hanno giocato in trasferta.

Il CGC Aosta è stato sconfitto per 4 a 0 dalla Rivarolese: tripletta di Feira e un gol di Gazzetta. Il Saint-Vincent/Chatillon ha perso per 2 a 0 contro l'Ivrea 1905, per la quale hanno segnato Andriolo e Angelo.

Non hanno giocato il derby valdostano, causa impraticabilità del campo, la Grand Paradis e l'Aosta 511.