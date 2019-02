Calcio: Eccellenza, sfida di vertice tra PDHA e Borgomanero

Un match che per una delle sfidanti potrebbe valere l'aggancio alla prima in classifica, quello di domenica 10 febbraio alle 14,30 tra l'Accademia Borgomanero e il PDHA, 19esima giornata del campionato di calcio di Eccellenza. Il Pont Donnas è terzo a 35 punti, il Borogmanero al secondo posto di punti ne ha 38, guida la classifica il Verbania con 41 che domenica affronta in trasferta La Pianese, penultima.

Il PDHA si presenta a Borgomanero con la formazione al completo e, assicura mister Cusano che non sarà in panchina perchè sospeso per due turni, "si va in Piemonte per vincere".

Più tranquilla ma che promette scintille la sfida dell'Aygreville, sesta in classifica, che ospita il Vanchiglia, quarta forza del campionato. Per l'Aygre di mister Rizzo la possibilità di risalire verso la vetta: dopo un eccellente avvio di campionato, le Aquile hanno segnato il passo in alcuni match persi più per proprio demerito che per la bravura delle avversarie.