Arti marziali: FC VdA a Montecatini a caccia di podi Italiani

Replicare il bottino di medaglie conquistato agli Italiani 2018 di Roma. E' l'obiettivo dichiarato del Fighting Club Valle d'Aosta che, sabato 2 e domenica 3 febbraio, sarà protagonista sul ring di Montecatini Terme nella nuova edizione dei Campionati italiani Fight-1 di muay thai con sei fighters in lizza in altrettante categorie diverse.

A guidare la spedizione valdostana sarà il classe A Luca D'Isanto che tornerà sul quadrato di combattimento nella categoria 67/kg a quasi due mesi di distanza dalla conquista della cintura mondiale Wku di kickboxing K1, a Rosolini, contro il serbo Milos Anic.

Obiettivo importante anche per la classe A Erika Vesan (categoria 59/kg) reduce dalla vittoria dello scorso ottobre, sul ring di Petrosyan Mania contro Erica Tamburini del Team Bushido. Ancora tra le donne, buone aspettative anche per Silvia Pezzolato, la classe B impagnata nella categoria 50/kg, oro agli italiani capitolini 2018 grazie alla vittoria su Fabiana Merlini del Team Yari Ashigaru. Trasferta importante pure per le giovani leve del Fighting Club Valle d'Aosta, gli Juniores Pietro Bellini (categoria -60/kg) e Simone Musumeci (categoria 65/kg).

Tra i Veterani sarà invece impegnato Stefano Minetti per la categoria 90/kg.

“Anche quest'anno abbiamo buone possibilità di andare a medaglia con diversi dei nostri ragazzi – ha commentato alla vigilia della partenza per Roma il tecnico Manuel Bethaz -. Luca ha recuperato dal match iridato ed ora potrà giocarsi ancora la possibilità di conquistare un risultato importante. Lo stesso vale per Erika e Silvia. Sono in forma e conoscono bene questa tipologia di competizione".

"Per quanto riguarda i nostri giovani, invece, sono alle prime esperienza. Potranno fare bene - ha aggiunto Bethaz - ma questi italiani serviranno soprattutto a farli crescere. In quanto a Stefano, tra i Veterani molto dipenderà dagli abbinamenti. Ma sono fiducioso per ognuno di loro”.