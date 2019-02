26 gennaio 1919, è nata una leggenda granata: Valentino Mazzola

Il 26 gennaio 1919 nasceva una leggenda del calcio, Valentino Mazzola. Il capitano degli Invincibili avrebbe compiuto 100 anni, se fosse stato ancora vivo, invece da quasi settant'anni è volato in cielo, assieme ai suoi compagni del Grande Torino, a seguito della tragedia di Superga.

Per onorare la memoria del giocatore più forte della storia granata, numero 10 che aveva classe, potenza, visione di gioco e un bagaglio tecnico che gli avrebbe permesso di primeggiare anche nel calcio di oggi, sabato 26 gennaio il Torino FC organizza una giornata ricca di eventi. L’appuntamento per la gente granata e per tutti gli appassionati sportivi è allo stadio Filadelfia, a partire dalle ore 14.30, con ingresso libero.

L'evento sportivo del pomeriggio sarà il Triangolare - riservato alla categoria 2008 - tra le rappresentative di Torino, Inter e Venezia. Prima del calcio d’inizio, ci sarà la presentazione ufficiale del francobollo emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico e distribuito dalle Poste Italiane dedicato a Valentino Mazzola, cui seguirà la cerimonia con l’apposizione dell’annullo figurato da parte dei dirigenti del Torino Football Club e di Poste italiane. Dopo le partite spazio per gli interventi degli illustri ospiti e premiazioni degli atleti.