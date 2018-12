Calcio Tavolo: l'Aosta calcio sul podio a Grugliasco

Filippo Filippella, Arturo Azzaro e Dario Di Muri difendevano i colori rossoneri nella Categoria Open. Filippo Filippella, passava agevolmente le fasi eliminatorie sbarazzandosi di Stefano Quilico (Dragons Torino) con il punteggio di 1-0, di Luca Converti (CCT Torino 2009) con il punteggio di 3-0 e di Luigi Santise (AS Catanzaro) con il punteggio di 5-0. Arturo Azzaro e Dario Di Muri, sfavoriti dal sorteggio, si ritrovavano nello stesso girone con il forte Emiliano Vinciguerra (ex Warriors Torino, attualmente svincolato) e con Enzo Rossi (CCT Torino 2009). Il passaggio alle fasi successive si decideva solo nell’ultimo turno ed era necessaria la classifica avulsa per decretare i due qualificati.



Dopo la bella vittoria di Arturo Azzaro per 2-1 contro Emiliano Vinciguerra e la contemporanea vittoria per 4-0 di Dario Di Muri contro Enzo Rossi, la sciagurata sconfitta di Di Muri contro Emiliano Vinciguerra per 1-6, lo obbligava a vincere il derby nell’ultimo turno di gioco contro il compagno di club Azzaro con almeno 3 reti di scarto per riuscire a qualificarsi.

Infatti, negli altri incontri del girone, sia Emiliano Vinciguerra (5-0) che Arturo Azzaro (5-1) liquidavano senza problemi la pratica Enzo Rossi. Dal derby tra Arturo Azzaro e Dario Di Muri sarebbe uscito il secondo qualificato, oltre ad Emiliano Vinciguerra (già sicuro della qualificazione potendo anche contare su una differenza reti di +4 nella classifica avulsa in caso di parità di punti tra i tre giocatori).

Azzaro passava in vantaggio, ma Di Muri reagiva subito e pareggiava, poi, giocando decisamente meglio del compagno di club, riusciva sia a raddoppiare che a segnare la rete del 3-1 portandosi ad un passo dalla qualificazione. Azzaro non riusciva a bloccare le sfuriate di Di Muri che aveva più di una occasione per segnare la rete che lo avrebbe clamorosamente qualificato, proprio ai danni del compagno di squadra, ma, un poco di imprecisione e di sfortuna, consentivano ad Azzaro di concludere l’incontro contenendo la sconfitta sul 1-3, una sconfitta che gli valeva, comunque, la qualificazione alla fase successiva.

Nei Quarti di Finale del Tabellone Master, Arturo Azzaro affrontava Giovanni Francavilla (CCT Torino 2009) e lo superava con il punteggio di 4-2 dopo aver concluso il primo tempo sul risultato di 2-0, mentre Dario Di Muri nei Quarti di Finale del Tabellone Cadetti si imponeva per 5-1 su Luigi Santise (AS Catanzaro).

Nella Semifinale del Tabellone Master, Filippo Filippella ed Arturo Azzaro si scontravano in un altro derby rossonero. Filippella passava per due volte in vantaggio ma veniva raggiunto in entrambe le occasioni da Azzaro, poi, entrambi i giocatori avevano l’occasione di portare a casa il match, ma la bravura dei rispettivi portieri, sanciva il risultato di parità alla fine dei tempi regolamentari di gioco.

Per decidere il finalista erano necessari gli shootsout. Bravi in porta, meno bravi al tiro, i due compagni di club non riuscivano a segnare ed era necessaria la settima serie di tiri per decidere il vincitore. Era Arturo Azzaro a segnare lo shootsout decisivo aggiudicandosi l’incontro e l’accesso in finale. Nel Tabellone Cadetti, anche Dario Di Muri si guadagnava la Finale, superando in Semifinale con uno scoppiettante 5-3 Massimo Lanzeni (Dragons Torino).

Nella Finale del Tabellone Cadetti, Dario Di Muri non riusciva ad aggiudicarsi l’incontro con Stefano Quilico che, grazie al 3-2 finale, si garantiva la vittoria.

Nel Tabellone Master, Filippo Filippella conquistava il terzo gradino del podio superando nella finalina di consolazione Massimo Sergio (CCT Torino 2009) con un secco 2-0 realizzando una rete per tempo. La Finale del Tabellone Master riproponeva lo scontro tra Arturo Azzaro ed Emiliano Vinciguerra. Azzaro non riusciva a ripetere il buon match di inizio Torneo ed era costretto a capitolare subendo una rete per tempo. Lo 0-2 finale premiava Vinciguerra che si aggiudicava il Torneo. Gli aostani dell’ASD Calcio Tavolo Aosta completavano il podio con Arturo Azzaro 2° classificato e Filippo Filippella 3° classificato. Buono anche il secondo posto di Dario Di Muri nel Tabellone Cadetti.